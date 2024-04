Serie A

Il ranking Uefa per nazioni regala un posto in più all'Italia nella prossima Champions, e allora si fa sempre più avvincente la lotta in classifica per i primi 5 posti. Ecco tutte le squadre coinvolte, il calendario e il punto sugli scontri diretti. Ma le italiane in Champions potrebbero anche essere 6. E in Europa potremmo arrivare a portarne addirittura 9, se non 10... Ecco cosa deve succedere IL RANKING UEFA PER NAZIONI