Calendario delle semifinali di Conference League

Giovedì 2 maggio 2024, le gare d’andata delle semifinali. Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. Una la squadra italiana in campo in Conference League: la Fiorentina. Anche gli studi pre e post partita in 4K, condotti da Leo Di Bello, con Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis

