Papastathopoulos: "Per Olympiacos momento super"

Ultime ore di vigilia ad Atene prima di Olympiacos-Fiorentina che questa sera assegnerà la Conference League. Ai microfoni di Sky Sport Sokratis Papastathopoulos, difensore ex di Milan e Genoa oltre che di Aek Atene e Olympiacos che ha recentemente detto addio al calcio giocato: "Una partita che aspettiamo tutti, io soprattutto che sono tifoso dell'Olympiacos. Sarà strano vedere l'Olympiacos giocare sul campo dell'AEK vista la rivalità, ma sarà una partita vera. Non penso che il gioco sarà influenzato dal contesto, il focus sarà solo sul campo, sarà una festa comunque". Sulle chance di vittoria dell' Olympiacos Papastathopoulos ha le idee chiare: "Sta bene ora, è un momento in cui gioca bene con giocatori tecnicamente forti. In attacco con Podence ed El Kaabi fa bene, sono giocatori importanti. Con questo allenatore ha trovato stabilità. Sappiamo che la Fiorentina è una grande squadra, per me sarà una partita difficile per entrambe le squadre ma penso che l'Olympiacos sia in un momento perfetto per giocare questa finale"