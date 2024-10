Mandragora: traversa, poi infortunio in Fiorentina-TNS. VIDEO

Serata sfortunata per Rolando Mandragora. Al 42' durante la sfida di Conference tra la sua Fiorentina e i TNS, il centrocampista ha scheggiato l’incrocio dei pali con il destro. Subito dopo, però, Mandragora ha accusato un problema fisico, richiamando immediatamente l’attenzione della panchina. Cambio obbligato per Palladino. Al suo posto Richardson. "Non ho avuto buone sensazione, ma aspettiamo la diagnosi", ha detto Palladino a Sky nel post partita

FIORENTINA-THE NEW SAINTS 2-0