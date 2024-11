Dove vedere Apoel-Fiorentina

La Fiorentina è impegnata stasera in trasferta contro l'Apoel, gara valida per la terza giornata di Conference League. Si gioca alle 21 in diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW

La Fiorentina è impegnata oggi a Cipro, contro l’ Apoel, match da seguire in diretta alle 21 , su Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca affidata a Dario Massara, commento Massimo Gobbi, a bordocampo Vanessa Leonardi, Diretta Gol con Federico Botti. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara - dalle 18, dalle 20 e dalle 23- con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando. Da non perdere Diretta Gol per seguire tutte le partite in contemporanea su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

I numeri di Apoel e Fiorentina

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra APOEL e Fiorentina: l'APOEL non ha mai vinto nelle quattro precedenti partite contro squadre italiane (2N, 2P), con l'ultima sfida del genere che risale al 1977, mentre la Fiorentina affronterà per la prima volta una squadra cipriota. L'APOEL non ha mai vinto nelle ultime quattro partite nelle principali competizioni europee (1N, 3P), dopo averne vinte tre di fila in precedenza - la squadra cipriota ha segnato solo un gol in questa serie di quattro gare. La Fiorentina ha perso solo due delle ultime 17 partite nelle principali competizioni europee (9V, 6N), sconfitte arrivate nelle finali di Conference League 2022/23 e 2023/24; la squadra italiana è imbattuta nelle ultime 13 trasferte europee (9V, 4N). Tutti e sei i gol segnati dalla Fiorentina in questa Conference League sono arrivati nel corso della ripresa: oltre ad aver il miglior attacco nei secondi tempi della competizione in corso (al pari del Chelsea), è anche quella che ha realizzato più reti nell’ultima mezz’ora (quattro tra il 61’ e il fischio finale). Fiorentina (53) e APOEL (37) sono le due squadre con più tiri tentati in questa stagione nella Conference League, con l'APOEL che è anche la squadra con meno tiri subiti nella competizione in questa stagione (otto). La Fiorentina è reduce da sette vittorie di fila tra Serie A e Conference League, con un punteggio aggregato di 21-4; dall'inizio di questo secolo solo due volte la Viola è arrivata ad almeno otto successi di fila in tutte le competizioni: nei periodi novembre 2002-gennaio 2003 e febbraio 2023-aprile 2023 (serie di nove in questo ultimo caso).