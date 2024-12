La Fiorentina agli ottavi di Conference se...

Ultima partita della "fase campionato" per la Fiorentina che giovedì alle 21 scenderà in campo in casa del Vitoria SC (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). La Viola è già certa del passaggio alla fase successiva del torneo quantomeno attraverso i playoff, ma per saltare questi ultimi e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale manca davvero poco GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ultima partita della "fase campionato" di Conference League per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che giovedì sera alle 21 scenderà in campo contro il Vitoria SC. Scontro d'alta classifica tra le due formazioni, con i portoghesi che occupano il 2° posto con 13 punti mentre la Viola è una posizione indietro con un punto in meno. Entrambe le formazioni sono già aritmeticamente certe di aver staccato il pass per il turno successivo, ma a Guimaraes si scenderà in campo per evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Leggi anche La classifica della nuova Conference League

Quante squadre accedono alla fase a eliminazione diretta? Il regolamento della Conference League è analogo a quello della Champions e dell'Europa League: le prime 8 classificate della "fase campionato" accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le 16 squadre che si classificheranno tra il 9° e il 24° posto giocheranno i playoff: dalla 9^ alla 16^ come teste di serie, le restanti dalla 17^ alla 24^ come non teste di serie. Le classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate.

Quanti punti servono alla Fiorentina per qualificarsi agli ottavi? La Fiorentina è terza in classifica con 12 punti dopo 5 giornate e già in questo modo, secondo le statistiche di Football Meets Data, ha il 55% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Percentuale che diventerebbe del 99% con un pareggio a Guimaraes e del 100% con una vittoria in Portogallo.

Quando si terrà e come funziona il sorteggio? Il sorteggio degli spareggi si terrà venerdì 20 dicembre alla Casa del Calcio Europeo di Nyon. Per prima cosa, verranno divise squadre teste di serie (dal 9° al 16° posto) da quelle non teste di serie (dal 17° al 24° posto). I club verranno accoppiati in base al loro posizionamento in classifica (il 9° classificato con il 10°, l'11° con il 12° e così via) e finiranno nelle parti opposte del tabellone. Stesso criterio anche per le prime 8 squadre che si qualificheranno direttamente agli ottavi: la prima classificata sarà accoppiata con la seconda e finiranno in parti opposte del tabellone. Di seguito un'immagine esplicativa di come sarà strutturato il tabellone (foto Uefa.com).