Moise Kean torna ad allenarsi. Il bomber viola e della nazionale è atteso nel pomeriggio di martedì 29 aprile al Viola Park: per lui è prevista una seduta differenziata, visto la sua assenza dai campi di allenamento degli ultimi giorni. Intanto, giovedì è in programma l'andata della semifinale di Conference League in Spagna col Betis: Palladino valuterà se farlo partire titolare o meno. Kean è a quota 23 gol in 39 partite stagionali.