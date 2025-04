Dopo sei giorni di assenza per motivi familiari, Kean era tornato ad allenarsi a Firenze e, ora, è ufficiale anche la sua convocazione per l'andata della semifinale di Conference contro il Betis. Tra i giocatori in lista anche Colpani e Cataldi. Match live alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Kean convocato per il Betis. Dopo l'assenza per motivi familiari e il ritorno in allenamento di ieri (martedì 29 aprile), arriva anche l'ufficialità della convocazione per l'importantissimo match che vale la finale: in Spagna è in programma l'andata delle semifinali col Betis, live alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW). Convocati anche Colpani e Cataldi.