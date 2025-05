Palladino: "Una ferita aperta, ma serve ripartire"

L'allenatore della Fiorentina parla dopo l'eliminazione in seguito al 2-2 col Betis ai supplementari: "L'avevamo preparata bene, c'è rammarico perché volevamo la finale, ma ora c'è il campionato da finire bene. Questa è una ferita aperta che devo gestire". Sulla sostituzione di Fagioli: "Era ammonito e ho anche altri bravi giocatori in panchina". Dodò: "Abbiamo dato tutto, adesso bisogna rialzare la testa" HIGHLIGHTS - PAGELLE

E' senza voce a fine partita Raffaele Palladino, molto amareggiato per non essere riuscito a portare la sua Fiorentina nuovamente in finale di Conference League: "C'è dispiacere e rammarico perché la partita l'avevamo preparata bene, loro hanno tanti campioni e l'hanno sbloccata così - dice - Siamo stati bravi a ribaltarla, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, potevamo fare il terzo gol, poi ai supplementari abbiamo preso un gol su una situazione che potevamo gestire meglio. Non potevo chiedere di più ai ragazzi, hanno dato tutto e sono orgoglioso di loro". Una delusione dalla quale si deve ripartire: "Volevamo arrivare in finale, non ci siamo riusciti, dobbiamo azzerare questa e dobbiamo finire bene il campionato, ci sono nove punti e possiamo migliorare la nostra posizione di classifica - spiega ancora - Questa è una ferita e devo essere bravo io a gestire bene il gruppo, ma questo gruppo ha sempre saputo reagire alle difficoltà e lo farà anche questa volta, in campionato ci sono tanti scontri diretti e può succedere di tutto, stasera non dormiremo ma dobbiamo cancellare subito questa delusione".

"Duelli e dettagli fanno la differenza" Nello specifico del gol subito: "Nel calcio ci sono i duelli, Pongracic sul gol ha avuto un secondo di ritardo e ci è costato caro". Sulla gara in generale: "Loro hanno giocato in transizione, l'avevamo preparata così e dovevamo stare attenti a queste cose. Non mi attacco al singolo episodio ma i ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo migliorare i dettagli". Su Fagioli non felice della sostituzione: "Ha giocato quasi tutta la partita, l'ho sostituito perché volevo dare freschezza alla squadra, ho giocatori altrettanto bravi in panchina, quindi anche lui deve capire, anche perché era ammonito e mi serviva anche un po' di fisicità in mezzo".