Dove vedere Betis-Chelsea

In campo Betis e Chelsea per la finale di Conference League. Si gioca stasera, mercoledì 28 maggio, alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Real Betis-Chelsea in tv E' tempo di finale per Real Betis e Chelsea in questa edizione della Conference League. Il match è da seguire in diretta alle ore 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Davide Polizzi, commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Valentina Mariani. Appuntamento inoltre con il prepartita e il post gara -dalle 20 e dalle 23 - con lo studio condotto da Mario Giunta in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini, Andrea Marinozzi. Spazio news con Vittoria Orlando.

La copertina Sky sulle note di 'Make It On Your Own' degli Stereophonics La copertina di Conference League che introdurrà gli studi di mercoledì 28 maggio, giorno della finale tra Chelsea e Betis Siviglia, è sulle note degli Stereophonics. Il brano è “Make It On Your Own”, singolo uscito insieme all’attesissimo, tredicesimo, album “Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait”. La band ha appena concluso la tappa statunitense del tour mondiale che li vedrà esibirsi di fronte a oltre 500.000 persone nel corso dell'estate, tra spettacoli da headliner e partecipazioni a festival, e che li vedrà impegnati in alcuni dei loro più grandi show in tutto il mondo fino ad oggi.