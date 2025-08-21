Le pagelle di Polissya-Fiorentina 0-3

Finisce 3-0 per i viola l'andata del playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya. Il migliore in campo è De Gea, molto bene anche Gosens (autore del secondo gol) e Ndour, 7 pieno anche per Gudmunsson (che firma la terza rete) e Dodò. A portare in vantaggio i viola di Pioli era stato Kean, che però poi rovina la sua prestazione con un cartellino rosso. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Massimo Marianella

POLISSYA-FIORENTINA 0-3, HIGHLIGHTS