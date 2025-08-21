Le pagelle di Polissya-Fiorentina 0-3

Polissya-Fiorentina 0-3, le pagelle del Playoff di Conference League
Finisce 3-0 per i viola l'andata del playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya. Il migliore in campo è De Gea, molto bene anche Gosens (autore del secondo gol) e Ndour, 7 pieno anche per Gudmunsson (che firma la terza rete) e Dodò. A portare in vantaggio i viola di Pioli era stato Kean, che però poi rovina la sua prestazione con un cartellino rosso. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Massimo Marianella
- DE GEA voto 9 (MVP)
- COMUZZO voto 6
- PONGRACIC voto 6,5
- RANIERI voto 6
- DODO' voto 7
- SOHM voto 6
- FAGIOLI voto 6
- GOSENS voto 7,5
- NDOUR voto 7,5
- GUDMUNDSSON voto 7
- KEAN voto 5
- dal 70' DZEKO voto 6
- dal 76' PARISI voto 6
- dal 76' SABIRI voto 6
- dall'86' VITI voto 6
- dall'86' FAZZINI voto 6,5