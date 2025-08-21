Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Polissya-Fiorentina 0-3, le pagelle del Playoff di Conference League

Conference League fotogallery
12 foto

Finisce 3-0 per i viola l'andata del playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya. Il migliore in campo è De Gea, molto bene anche Gosens (autore del secondo gol) e Ndour, 7 pieno anche per Gudmunsson (che firma la terza rete) e Dodò. A portare in vantaggio i viola di Pioli era stato Kean, che però poi rovina la sua prestazione con un cartellino rosso. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Massimo Marianella

POLISSYA-FIORENTINA 0-3, HIGHLIGHTS

Calcio: altre fotogallery

Colpo Sassuolo: in arrivo Nemanja Matic

Calciomercato

Colpo del Sassuolo: arriva Nemanja Matic per il centrocampo. Per il 37enne pronto un contratto di...

23 foto

Douglas Luiz ufficiale al Nottingham Forest

Calciomercato

Ora è ufficiale: Douglas Luiz lascia la Juventus e torna in Premier League, al Nottingham Forest....

211 foto

Le pagelle di Polissya-Fiorentina 0-3

Conference League

Finisce 3-0 per i viola l'andata del playoff di Conference League contro gli ucraini del...

12 foto

Troilo al Parma, Sanabria alla Cremonese

Calciomercato

Troilo arriva in Italia al Parma, nonostante il lungo corteggiamento del Pisa. La Cremonese...

122 foto

Sassuolo, Berardi rinnova fino al 2029

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Domenico Berardi resta a Sassuolo. Il numero 10 neroverde ha...

76 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza