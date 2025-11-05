Il calendario delle partite di Conference League

Giovedì 6 novembre, la Conference League su Sky e in streaming su NOW con le partite da seguire anche live con Diretta Gol. Una l’italiana in campo: alle 18.45 Mainz-Fiorentina. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si torna in campo in Europa con la Conference League, tutta da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 6 novembre il terzo turno, con tutte le partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena e Sky Sport 251. Alle 18.45 la Fiorentina scende in campo in terra tedesca contro il Mainz, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento Lorenzo Minotti e inviata Vanessa Leonardi.

Gli studi di Sky Sport Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

"Per Te", la copertina di Europa League La copertina che aprirà gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del nuovo singolo di Ernia, "Per Te". Il brano, parte dell’album uscito a settembre "Per soldi e per amore", per Island Records (Universal Music Italia).