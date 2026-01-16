Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Segna solo gol capolavoro, Fiorentina: il pericolo n°1 è Pululu. Ma all'andata non ci sarà

Conference League

È il bomber angolano-congolese dello Jagiellonia, avversaria della Fiorentina nei playoff di Conference. Segni particolari: fa solo gol bellissimi. Capocannoniere assoluto della scorsa edizione con tanto di due gol di tacco e uno in rovesciata (qui sotto trovate tutti i video). Quest'anno ha segnato una sola volta e ha rimediato un rosso nell'ultima partita della fase campionato che lo terrà fuori per l'andata in Polonia

IL CALENDARIO DEI PLAYOFF DELLA CONFERENCE

Pululu sempre più bomber: gol meraviglioso in rovesciata. Magia di Pululu: bellissimo gol di tacco contro il Copenaghen. Pululu lo ha fatto ancora: altro tacco vincente in Conference. Scorrono più o meno così — come transizioni di un film — i titoli dedicati al pericolo pubblico numero per la Fiorentina nella sua strada in Conference League. Il sorteggio di Nyon ha abbinato la viola ai polacchi dello Jagiellonia e al suo temibile attaccante, il bomber angolano-congolese Afimico Pululu. Segni particolari: fa solo gol bellissimi.

Uno lo trovate qui sopra, l'ultima magia in ordine di tempo: una super rovesciata nell'andata degli ottavi della scorsa edizione di cui, tra l'altro, è stato capocannoniere assoluto con otto gol. Ama leggere la Bibbia e la prima cosa che ha detto arrivato nel suo attuale club è stata "non sapevo nulla né della squadra né della Polonia" (a proposito, qui trovate un suo identikit su Sky Sport Insider dello scorso marzo). Prima di questa, Pululu aveva già regalato un paio di prodezze.

Quest'anno Afimico è stato molto meno prolifico e ha segnato una sola volta (contro il KuPS) e, per giunta, un gol abbastanza banale come una ribattuta in rete di destro. Storia diversa nel 2024/25, quando già dai gironi aveva illuminato il palcoscenico Conference con gol come questi: sopra trovate la prima magia di tacco contro il Copenaghen nella prima giornata del girone. Qui sotto, invece, il copia-incolla, sempre di tacco e sempre bellissimo, della giornata successiva. 

Ma per l'andata è squalificato

La Fiorentina è avvisata, ma c'è una buona notizia. Afimico Pululu ci sarà solo al 50%, visto che salterà l'andata in Polonia per squalifica per via di un ingenuo cartellino rosso preso nell'ultima partita della fase campionato contro l'AZ.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Dovbyk costretto ad operarsi: stop di due mesi

roma

La Roma perde Artem Dovbyk per almeno due mesi. La lesione al tendine della coscia sinistra...

Playoff di Conference, il sorteggio LIVE alle 13

live Conference League

A Nyon si sorteggiano gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League: anche la...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Il calendario della 21^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, su Sky e NOW, la 21^ giornata di Serie A con 3 gare in...

Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky

guida tv

In programma la 22^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE