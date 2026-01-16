Segna solo gol capolavoro, Fiorentina: il pericolo n°1 è Pululu. Ma all'andata non ci sarà

È il bomber angolano-congolese dello Jagiellonia, avversaria della Fiorentina nei playoff di Conference. Segni particolari: fa solo gol bellissimi. Capocannoniere assoluto della scorsa edizione con tanto di due gol di tacco e uno in rovesciata (qui sotto trovate tutti i video). Quest'anno ha segnato una sola volta e ha rimediato un rosso nell'ultima partita della fase campionato che lo terrà fuori per l'andata in Polonia IL CALENDARIO DEI PLAYOFF DELLA CONFERENCE

Pululu sempre più bomber: gol meraviglioso in rovesciata. Magia di Pululu: bellissimo gol di tacco contro il Copenaghen. Pululu lo ha fatto ancora: altro tacco vincente in Conference. Scorrono più o meno così — come transizioni di un film — i titoli dedicati al pericolo pubblico numero per la Fiorentina nella sua strada in Conference League. Il sorteggio di Nyon ha abbinato la viola ai polacchi dello Jagiellonia e al suo temibile attaccante, il bomber angolano-congolese Afimico Pululu. Segni particolari: fa solo gol bellissimi.

Uno lo trovate qui sopra, l'ultima magia in ordine di tempo: una super rovesciata nell'andata degli ottavi della scorsa edizione di cui, tra l'altro, è stato capocannoniere assoluto con otto gol. Ama leggere la Bibbia e la prima cosa che ha detto arrivato nel suo attuale club è stata "non sapevo nulla né della squadra né della Polonia" (a proposito, qui trovate un suo identikit su Sky Sport Insider dello scorso marzo). Prima di questa, Pululu aveva già regalato un paio di prodezze.

Quest'anno Afimico è stato molto meno prolifico e ha segnato una sola volta (contro il KuPS) e, per giunta, un gol abbastanza banale come una ribattuta in rete di destro. Storia diversa nel 2024/25, quando già dai gironi aveva illuminato il palcoscenico Conference con gol come questi: sopra trovate la prima magia di tacco contro il Copenaghen nella prima giornata del girone. Qui sotto, invece, il copia-incolla, sempre di tacco e sempre bellissimo, della giornata successiva.