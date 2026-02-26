Fiorentina qualificata agli ottavi di Conference League , ma che fatica al Franchi. Dopo il 3-0 ottenuto in Polonia, i viola incassano in 49 minuti la tripletta di Mazurek che trascina ai supplementari il match con lo Jagiellonia. A decidere il gol di Fagioli e l'autorete di Romanczuk (propiziato da Kean e Fabbian) prima del definitivo 2-4 di Imaz, quanto basta per partecipare al sorteggio (diretta venerdì alle 14 su Sky Sport e in streaming su skysport.it) contro una tra Salisburgo e Rakow. Una partita analizzata da Paolo Vanoli : " Non volevo arrivare ai supplementari, è mancato l'approccio. Dobbiamo capire che qualsiasi risultato facciamo all’andata poi al ritorno è un’altra partita. È un altro passaggio che dobbiamo fare: non volevo buttassimo energie verso l'Udinese e abbiamo anche perso giocatori per infortunio. Dobbiamo crescere tanto, era già capitato in estate col Polissya prima di stasera. Non dobbiamo vedere tutto negativo: recuperiamo energie, abbiamo passato il turno con grande difficoltà e penso sia un'altra piccola lezione. La squadra alla fine è uscita bene: accantoniamo questo, riposiamo e pensiamo alla prossima".

"Solomon e Gosens da valutare"

Vanoli ha proseguito: "Abbiamo bisogno di tutti, l’abbiamo dimostrato all’andata. Giocando da squadra si è vinta una partita importante. Ma avevo detto di stare attenti. Fagioli sta crescendo tantissimo, però l’importante è la squadra. I primi 45 minuti siamo entrati in campo col risultato in testa dell’andata ed era quello che non volevo. Lì ci siamo complicati la vita. Penso sia difficile recuperare Solomon: il dottore parlava di un fastidio al retto femorale. Andrà valutato come Gosens che nel finale ha un trauma allo zigomo". Sulle scelte di formazione: "Fazzini ha giocato bene all’andata in quel ruolo, Dodò è stata una situazione di emergenza perché volevo far riposare Harrison e schierare Fortini terzino. Io devo valutare tutto". E infine sul sorteggio: "Meglio evitare Strasburgo? A me la Conference piace tanto perché fa crescere tantissimo, sicuramente va cambiato l’atteggiamento mentale. Ora dobbiamo pensare all'Udinese".