La Fiorentina scoprirà venerdì 27 febbraio alle 14 la propria avversaria agli ottavi di finale di Conference League : Strasburgo o Rakow. Infatti, alle squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi dopo la League Phase (AEK Atene, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz, AEK Larnaca) si sono aggiunte le vincitrici dei playoff (Celje, Rijeka, Samsunspor, AZ Alkmar, Crystal Palace, Lech, Sigma Olomouc). Tra queste le squadra di Vanoli che ha sofferto contro lo Jagiellonia, perdendo 2-4, ma che si è qualificata dopo i tempi supplementari.

Come seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport

Sarà possibile seguire l'evento dalle 14 in diretta tv su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it e NOW per conoscere in tempo reale l'avversaria della Fiorentina e tutti gli accoppiamenti e il possibile percorso fino alla semifinale. In studio Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan mentre a Nyon l'inviato Francesco Cosatti per tutte le interviste.