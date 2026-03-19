Oggi alle ore 18.45 appuntamento da non perdere con Rakow-Fiorentina per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti, inviata Vanessa Leonardi; Diretta Gol con Daniele Barone. Inoltre, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, che per l’occasione si alternerà tra Roma e Milano . In diretta dallo stadio Olimpico, Mario Giunta entrerà nel vivo del derby italiano Roma-Bologna in compagnia di Stefano De Grandis, Giancarlo Marocchi e Alessandro Florenzi. A Vittoria Orlando affidato lo studio in diretta da Milano per analizzare, insieme a Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini, il match della Fiorentina contro il Rakow. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe , con Federica Masolin, Stefano Borghi, Federico Zancan, Marco Bucciantini e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Appuntamento anche con Diretta Gol alle 18.45 e alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

I numeri di Rakow e Fiorentina

Il Raków Czestochowa ha perso tutte e tre le partite disputate contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee, inclusa la gara di andata di questo turno per 2-1 contro la Fiorentina. Questa sarà la settima partita casalinga del Raków nelle maggiori competizioni europee; i polacchi non sono riusciti a vincere in nessuna delle tre gare nell'Europa League 2023-24 (1N 2P), ma hanno vinto tutte e tre quelle di questa stagione nella Conference League, mantenendo anche la porta inviolata in due di queste. La Fiorentina è imbattuta in tutte le sue quattro trasferte nelle maggiori competizioni europee in Polonia (3V 1N), vincendo ciascuna delle ultime tre e segnando più di un gol in ogni occasione (nove reti in totale). La Fiorentina ha perso tre delle sue ultime cinque trasferte in Conference League (2V), tante sconfitte quante nelle 18 precedenti (10V, 5N) - tuttavia, al contempo, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in due delle sue ultime quattro gare esterne disputate nella competizione, lo stesso numero di clean sheet registrato nelle 15 precedenti. Questa sarà la 50^ partita della Fiorentina in Conference League, la prima squadra a raggiungere tale traguardo dall'inizio della competizione. Tuttavia, non hanno vinto entrambe le gare disputate in una fase a eliminazione diretta della competizione dopo gli ottavi di finale del 2022-23 contro il Sivasspor (1-0 in casa, 4-1 in trasferta).