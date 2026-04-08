Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni dell'andata dei quarti di finaleConference League
Al via i quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, impegnata in trasferta sul campo del Crystal Palace. Senza Kean, Parisi e Solomon, Vanoli va verso la conferma di Piccoli dal 1’, supportato sulle fasce da Harrison e Gudmundsson. In difesa Pongracic è in vantaggio per una maglia accanto a Ranieri. Dall'altra parte, la squadra di Glasner si affida a Mateta come riferimento offensivo. Partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Glasner
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner
- A guidare l'attacco del Crystal Palace dovrebbe esserci Mateta, finito al centro delle tanti voci di mercato nell'ultima sessione invernale con Milan e Juve interessate
- Alle spalle dell'attaccante francese, Sarr dovrebbe essere affiancato da Yéremi Pino sulla trequarti
- A centrocampo spazio all'ex Lazio Kamada
Le possibili scelte di Vanoli
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.
- Senza Kean, non convocato causa fastidio alla tibia, Piccoli dovrebbe partire dal 1'
- Sulle fasce Harrison e Gudmundsson mentre a centrocampo Fabbian e Ndour: Mandragora dovrebbe partire dalla panchina
- Assente anche Parisi: Dodò e Gosens saranno i terzini mentre in difesa vicino a Ranieri dovrebbe iniziare dal 1' Pongracic