Al via i quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, impegnata in trasferta sul campo del Crystal Palace. Senza Kean, Parisi e Solomon, Vanoli va verso la conferma di Piccoli dal 1’, supportato sulle fasce da Harrison e Gudmundsson. In difesa Pongracic è in vantaggio per una maglia accanto a Ranieri. Dall'altra parte, la squadra di Glasner si affida a Mateta come riferimento offensivo. Partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI VANOLI