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Crystal Palace-Fiorentina, le probabili formazioni dell'andata dei quarti di finale

Conference League

Al via i quarti di finale di Conference League per la Fiorentina, impegnata in trasferta sul campo del Crystal Palace. Senza Kean, Parisi e Solomon, Vanoli va verso la conferma di Piccoli dal 1’, supportato sulle fasce da Harrison e Gudmundsson. In difesa Pongracic è in vantaggio per una maglia accanto a Ranieri. Dall'altra parte, la squadra di Glasner si affida a Mateta come riferimento offensivo. Partita live giovedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

LE PAROLE DI VANOLI

Probabili Formazioni

Crystal Palace
Dean Henderson
Dean Henderson
portiere
Crystal Palace
Chris Richards
Chris Richards
difensore centrale di destra
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Crystal Palace
Maxence Lacroix
Maxence Lacroix
difensore centrale
Crystal Palace
Jaydee Canvot
Jaydee Canvot
difensore centrale di sinistra
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Crystal Palace
Brennan Johnson
Brennan Johnson
esterno destro
Crystal Palace
Adam Wharton
Adam Wharton
centrocampista centrale
Crystal Palace
Daichi Kamada
Daichi Kamada
centrocampista centrale
Crystal Palace
Tyrick Mitchell
Tyrick Mitchell
esterno sinistro
pubblicità
Crystal Palace
Ismaïla Sarr
Ismaïla Sarr
trequartista
Crystal Palace
Yeremy Pino
Yeremy Pino
trequartista
pubblicità
Crystal Palace
Jean-Philippe Mateta
Jean-Philippe Mateta
attaccante centrale

Le possibili scelte di Glasner

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner

  • A guidare l'attacco del Crystal Palace dovrebbe esserci Mateta, finito al centro delle tanti voci di mercato nell'ultima sessione invernale con Milan e Juve interessate
  • Alle spalle dell'attaccante francese, Sarr dovrebbe essere affiancato da Yéremi Pino sulla trequarti
  • A centrocampo spazio all'ex Lazio Kamada
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
portiere
Fiorentina
Dodô
Dodô
terzino destro
pubblicità
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
difensore centrale di destra
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
terzino sinistro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
centrocampista difensivo
Fiorentina
Jack Harrison
Jack Harrison
esterno sinistro
Fiorentina
Giovanni Fabbian
Giovanni Fabbian
centrocampista
pubblicità
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
centrocampista
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
esterno sinistro
pubblicità
Fiorentina
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli
attaccante centrale

Le possibili scelte di Vanoli

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

  • Senza Kean, non convocato causa fastidio alla tibia, Piccoli dovrebbe partire dal 1'
  • Sulle fasce Harrison e Gudmundsson mentre a centrocampo Fabbian e Ndour: Mandragora dovrebbe partire dalla panchina
  • Assente anche Parisi: Dodò e Gosens saranno i terzini mentre in difesa vicino a Ranieri dovrebbe iniziare dal 1' Pongracic

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