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Conference League, il calendario e gli orari delle semifinali

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Su Sky e in streaming su NOW, le partite di Conference League live da seguire anche con Diretta Gol. Appuntamento alle 21.00 con Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

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Giovedì 30 aprile le semifinali d’andata, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 appuntamento con Shakhtar Donetsk-Crystal Palace, su Sky Sport Mix e Sky Sport 254, e Rayo Vallecano-Strasburgo su Sky Sport 255.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Conference League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 30 aprile

  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: SHAKHAR DONETSK-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Manuel Favia
  • alle 21.00: RAYO VALLECANO-STRASBURGO su Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Alessandro Sugoni

Gli studi di Europa League

  • dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
  • alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
  • a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta

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