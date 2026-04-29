Su Sky e in streaming su NOW , le partite di Conference League live da seguire anche con Diretta Gol. Appuntamento alle 21.00 con Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Giovedì 30 aprile le semifinali d’andata, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 appuntamento con Shakhtar Donetsk-Crystal Palace , su Sky Sport Mix e Sky Sport 254, e Rayo Vallecano-Strasburgo su Sky Sport 255.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.