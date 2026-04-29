Conference League, il calendario e gli orari delle semifinaliguida tv
Su Sky e in streaming su NOW, le partite di Conference League live da seguire anche con Diretta Gol. Appuntamento alle 21.00 con Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Giovedì 30 aprile le semifinali d’andata, con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 appuntamento con Shakhtar Donetsk-Crystal Palace, su Sky Sport Mix e Sky Sport 254, e Rayo Vallecano-Strasburgo su Sky Sport 255.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, la programmazione su Sky e NOW
Giovedì 30 aprile
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: SHAKHAR DONETSK-CRYSTAL PALACE su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Manuel Favia
- alle 21.00: RAYO VALLECANO-STRASBURGO su Sky Sport 255. Telecronaca Andrea Menon, Diretta Gol Alessandro Sugoni
Gli studi di Europa League
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Studio Europa League Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside
- a mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta