Conference League, il calendario e gli orari delle semifinaliguida tv
Giovedì 7 maggio, le semifinali di ritorno di Conference League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire anche con Diretta Gol. Alle 21.00 Crystal Palace-Shakhtar Donetsk e Strasburgo-Rayo Vallecano. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Il ritorno delle semifinali di Conference League è da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 7 maggio si torna in campo con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol, su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 Crystal Palace-Shakhtar Donetsk, su Sky Sport 254, e Strasburgo-Rayo Vallecano, su Sky Sport 255.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta, in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, con tutti i gol delle rassegne continentali, condotto da Martina Quaranta.
Conference League, le semifinali di ritorno su Sky e NOW
Giovedì 7 maggio
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: CRYSTAL PALACE- SHAKHAR DONETSK su Sky Sport 254. Telecronaca Niccolò Ramella Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: STRASBURGO- RAYO VALLECANO su Sky Sport 255. Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Federico Botti
Gli studi di Sky Sport
- Dalle 20.30 e dalle 23.00: Studio Europa e Conference League con Mario Giunta, Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando
- Alle 23.45: After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi
- A mezzanotte: Goleador Europa con Martina Quaranta