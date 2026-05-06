Giovedì 7 maggio, le semifinali di ritorno di Conference League, su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire anche con Diretta Gol. Alle 21.00 Crystal Palace-Shakhtar Donetsk e Strasburgo-Rayo Vallecano. Approfondimento pre e postpartita affidato a Studio Europa e Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Il ritorno delle semifinali di Conference League è da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW . Giovedì 7 maggio si torna in campo con le partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol , su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Alle 21.00 Crystal Palace-Shakhtar Donetsk , su Sky Sport 254, e Strasburgo-Rayo Vallecano , su Sky Sport 255.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta, in compagnia di Beppe Bergomi, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Stefano Borghi. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, con tutti i gol delle rassegne continentali, condotto da Martina Quaranta.