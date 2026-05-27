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Crystal Palace-Rayo Vallecano, dove vedere la finale di Conference in tv e streaming

guida tv

Oggi, mercoledì 27 maggio, si gioca la finale di Conference League, live su Sky e in streaming su NOW. Alle 21 scenderanno in campo Crystal Palace e Rayo Vallecano. Approfondimento pre (dalle 20) e postpartita affidato allo Studio Conference League con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Dove vedere la finale di Conference League in tv

Mercoledì 27 maggio si gioca la finale di Conference League, in programma al Leipzig Stadium di Lipsia, in Germania. In campo Crystal Palace e Rayo Vallecano, con fischio d’inizio previsto alle 21, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca della partita è affidata a Paolo Ciarravano, affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti, a bordocampo Francesco CosattiAnche per questo appuntamento, Sky garantirà una copertura completa dell’evento fin dalle ore precedenti il match, con collegamenti live su Sky Sport 24 e studi dedicati pre e postpartita a partire dalle 20. In studio, insieme a Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Stefano Borghi e Marco Bucciantini, oltre a Vittoria Orlando con i suoi approfondimenti.

I numeri di Crystal Palace e Rayo Vallecano

In quella che è la prima stagione del Crystal Palace in una delle grandi competizioni europee e solo la seconda per il Rayo Vallecano, le due squadre si affrontano per la prima volta in questa finale di Conference League. Il Crystal Palace è la prima squadra a raggiungere una finale di una grande competizione europea alla stagione di debutto dopo l'Alavés nella Coppa UEFA 2000/01, che perse 5-4 contro il Liverpool in finale. L'ultima squadra a sollevare un trofeo alla prima stagione è stata il Mechelen nel 1987/88, vincitore della Coppa delle Coppe. Questa sarà la 15^ partita nelle grandi competizioni europee per il Crystal Palace e la 23^ per il Rayo Vallecano; il totale di 38 gare è il più basso tra due squadre in una finale di una grande competizione europea dalla Coppa delle Coppe 1964/65, quando West Ham (9) e Monaco 1860 (10) ne avevano disputate complessivamente solo 19. Due delle quattro precedenti finali di Conference League sono state vinte da club inglesi: il West Ham nel 2022/23 e il Chelsea nel 2024/25. L'unica squadra spagnola ad aver raggiunto una finale in precedenza è stata il Real Betis, sconfitto dal Chelsea la scorsa stagione. Questa è la 20^ finale di una grande competizione europea tra una squadra inglese e una spagnola, un record per incontri in finale tra club di due nazioni. Tra il 2005/06 e il 2021/22 si sono disputate nove finali tra squadre di questi paesi, tutte vinte dalle formazioni del massimo campionato iberico, ma il Chelsea ha superato per 4-1 il Real Betis nella finale della scorsa UEFA Conference League nell'ultimo precedente. Il Crystal Palace ha vinto otto delle 14 partite di questa Conference League, un numero record di successi per una squadra alla sua stagione di debutto in una grande competizione europea. Solo tre squadre hanno segnato più del Palace (25) nelle loro prime stagioni: l'Alavés nel 2000/01 (35), il Valencia nel 1961/62 (33) e il Queens Park Rangers nel 1976/77 (26). Lipsia ospiterà una finale di una grande competizione europea per la prima volta in assoluto. Le squadre inglesi hanno vinto tre finali su quattro in campo neutro in Germania, mentre i club spagnoli ne hanno vinte cinque su sei; l'Alavés è l'eccezione, nella finale di Coppa UEFA 2001, contro il Liverpool a Dortmund. Il Rayo Vallecano ha vinto 14 delle 22 partite nelle grandi competizioni europee (3N, 5P), con una percentuale di successi del 64%, la migliore per qualsiasi squadra con 20 o più incontri disputati nella storia delle competizioni europee.

Approfondimento

Cosa significa essere tifosi del Rayo Vallecano

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