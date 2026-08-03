Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Atalanta in Conference League: Hapoel Tel Aviv o Katowice possibile avversaria ai playoff

Conference League

L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri, testa di serie, giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto e il ritorno in trasferta il 27. Orari ancora da definire. La competizione, anche quest'anno, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CONFERENCE LEAGUE, TABELLONE PLAYOFF

L'Atalanta ha conosciuto il proprio percorso verso la fase campionato della Conference League. Il sorteggio effettuato a Nyon ha stabilito che i nerazzurri di Maurizio Sarri affronteranno nei playoff la vincente del doppio confronto tra gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv e i polacchi del GKS Katowice. Le due squadre si sfideranno nel terzo turno preliminare, con l'andata in programma il 6 agosto e il ritorno il 12. L'Atalanta, inserita come testa di serie nel gruppo numero 1, entrerà invece direttamente dagli spareggi.

Le date dei playoff

Il sorteggio ha definito anche l'ordine delle partite: i nerazzurri di Sarri giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, mentre il ritorno si disputerà in trasferta una settimana più tardi, il 27 agosto. Gli orari saranno comunicati successivamente dalla Uefa. La Conference League, anche quest'anno, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Le sfide al terzo turno preliminare e ai playoff

  • Thun / Víkingur Reykjavík vs Borac / ML Vitebsk
  • Shamrock Rovers / Egnatia vs KuPS Kuopio / Universitatea Craiova
  • Tre Fiori / Drita vs Flora Tallinn / Inter Club d'Escaldes
  • Lech Poznań / KÍ Klaksvík vs Riga / ETO Győr
  • Lincoln Red Imps / Omonia vs Larne / Iberia Tbilisi
  • HJK Helsinki / Motherwell vs Friburgo
  • Ferencváros / Górnik Zabrze vs Monaco
  • Inter Turku / Vaduz vs Debrecen / Copenaghen
  • Benfica / Hearts vs Paide / Rapid Vienna
  • CFR Cluj / Tromsø vs Brighton
  • Žalgiris / Hajduk Spalato vs Raków Częstochowa / Hammarby
  • Panathinaikos / CSKA 1948 vs Hradec Králové / Beşiktaş
  • IFK Göteborg / Gent vs Hibernian / Shkëndija
  • PAOK / Anderlecht vs Brann / Apollon Limassol
  • Atalanta vs Hapoel Tel Aviv / GKS Katowice
  • Bohemians / Midtjylland vs Rijeka / Ilves
  • Jagiellonia Białystok / Rangers vs Jablonec / RFS
  • Valur / Nordsjælland vs Sheriff Tiraspol / San Gallo
  • Auda / Dinamo City vs Pafos / Salisburgo
  • Noah / Sion vs Ajax / Shelbourne
  • Braga / Dinamo Minsk vs Beitar Gerusalemme / Austria Vienna
  • Twente / DAC 1904 vs Dinamo Kiev / Qarabağ
  • Getafe vs Partizan Belgrado / Tobol
  • Lugano / NSÍ Runavík vs Maccabi Tel Aviv / CSKA Sofia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Napoli, Lindstrom non andrà allo Schalke 04

Calciomercato

Colpo di scena nella trattativa tra Napoli e Schalke 04 per la cessione del 26enne danese. Dopo...

Kolo Muani: "Fatto di tutto per tornare alla Juve"

Calciomercato

Randal Kolo Muani è pronto a ricominciare la sua avventura con la Juventus. "Sono contentissimo,...

Il Galles ritira sostegno a rielezione Infantino

crisi fifa

Arriva la prima presa di posizione contro il numero uno della Fifa, quella del Galles. La...

Il video dell'arrivo della Juve a Hong Kong

VIDEO

La Juventus è sbarcata ad Hong Kong ed è pronta a cominciare ufficialmente la tournée. Il gruppo...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di lunedì 3 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE