Atalanta in Conference League: Hapoel Tel Aviv o Katowice possibile avversaria ai playoffConference League
L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri, testa di serie, giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto e il ritorno in trasferta il 27. Orari ancora da definire. La competizione, anche quest'anno, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
L'Atalanta ha conosciuto il proprio percorso verso la fase campionato della Conference League. Il sorteggio effettuato a Nyon ha stabilito che i nerazzurri di Maurizio Sarri affronteranno nei playoff la vincente del doppio confronto tra gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv e i polacchi del GKS Katowice. Le due squadre si sfideranno nel terzo turno preliminare, con l'andata in programma il 6 agosto e il ritorno il 12. L'Atalanta, inserita come testa di serie nel gruppo numero 1, entrerà invece direttamente dagli spareggi.
Le date dei playoff
Il sorteggio ha definito anche l'ordine delle partite: i nerazzurri di Sarri giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto, mentre il ritorno si disputerà in trasferta una settimana più tardi, il 27 agosto. Gli orari saranno comunicati successivamente dalla Uefa. La Conference League, anche quest'anno, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Le sfide al terzo turno preliminare e ai playoff
- Thun / Víkingur Reykjavík vs Borac / ML Vitebsk
- Shamrock Rovers / Egnatia vs KuPS Kuopio / Universitatea Craiova
- Tre Fiori / Drita vs Flora Tallinn / Inter Club d'Escaldes
- Lech Poznań / KÍ Klaksvík vs Riga / ETO Győr
- Lincoln Red Imps / Omonia vs Larne / Iberia Tbilisi
- HJK Helsinki / Motherwell vs Friburgo
- Ferencváros / Górnik Zabrze vs Monaco
- Inter Turku / Vaduz vs Debrecen / Copenaghen
- Benfica / Hearts vs Paide / Rapid Vienna
- CFR Cluj / Tromsø vs Brighton
- Žalgiris / Hajduk Spalato vs Raków Częstochowa / Hammarby
- Panathinaikos / CSKA 1948 vs Hradec Králové / Beşiktaş
- IFK Göteborg / Gent vs Hibernian / Shkëndija
- PAOK / Anderlecht vs Brann / Apollon Limassol
- Atalanta vs Hapoel Tel Aviv / GKS Katowice
- Bohemians / Midtjylland vs Rijeka / Ilves
- Jagiellonia Białystok / Rangers vs Jablonec / RFS
- Valur / Nordsjælland vs Sheriff Tiraspol / San Gallo
- Auda / Dinamo City vs Pafos / Salisburgo
- Noah / Sion vs Ajax / Shelbourne
- Braga / Dinamo Minsk vs Beitar Gerusalemme / Austria Vienna
- Twente / DAC 1904 vs Dinamo Kiev / Qarabağ
- Getafe vs Partizan Belgrado / Tobol
- Lugano / NSÍ Runavík vs Maccabi Tel Aviv / CSKA Sofia