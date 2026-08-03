L'Atalanta affronterà nei playoff di Conference League la vincente della sfida tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice, impegnate nel terzo turno preliminare il 6 e il 12 agosto. I nerazzurri, testa di serie, giocheranno l'andata allo stadio di Bergamo giovedì 20 agosto e il ritorno in trasferta il 27. Orari ancora da definire. La competizione, anche quest'anno, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

CONFERENCE LEAGUE, TABELLONE PLAYOFF