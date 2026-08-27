 Hapoel Tel Aviv Atalanta 0-1, le pagelle del playoff di Conference League | Sky Sport
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Hapoel Tel Aviv-Atalanta 0-1, le pagelle del playoff di Conference League

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Gli uomini di Sarri soffrono in Ungheria ma si qualificano grazie ai subentrati Bernasconi e Scamacca: l'attaccante la decide con il suo gol ed è l'Mvp della partita a parimerito con un altro giocatore. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Paolo Ciarravano

HAPOEL TEL AVIV-ATALANTA 0-1, GOL E HIGHLIGHTS

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Le pagelle di H. Tel Aviv-Atalanta

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Le pagelle di Paolo Ciarravano

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