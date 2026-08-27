Hapoel Tel Aviv-Atalanta 0-1, le pagelle del playoff di Conference League
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Gli uomini di Sarri soffrono in Ungheria ma si qualificano grazie ai subentrati Bernasconi e Scamacca: l'attaccante la decide con il suo gol ed è l'Mvp della partita a parimerito con un altro giocatore. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Paolo Ciarravano
1/12
- CARNESECCHI voto 7,5
2/12
- BELLANOVA voto 6,5
3/12
- KOSSOUNOU voto 6
4/12
- SCALVINI voto 6
5/12
- KOLASINAC voto 5
6/12
- GAETANO voto 6
7/12
- SAMARDZIC voto 6
8/12
- EDERSON voto 6
9/12
- ZALEWSKI voto 6
10/12
- KRSTOVIC voto 5,5
11/12
- RASPADORI voto 5
12/12
- BERNASCONI voto 6,5
- PASALIC voto 6
- DE KETELAERE voto 6,5
- SCAMACCA voto 7,5
- CASSA voto 6