 Giocatori con più gol e assist in Europa nel 2026. Classifica | Sky Sport
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I giocatori più decisivi tra gol e assist nel 2026: Kane primo. Classifica

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Harry Kane guida la classifica dei giocatori più decisivi nei maggiori campionati d'Europa: sommando gol e assist nessuno è meglio dell'attaccante del Bayern in questo 2026. Nella classifica, che tiene conto di tutte le partite giocate tra campionato e coppe, dominano Bayern e Barcellona

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