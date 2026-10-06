I giocatori più decisivi tra gol e assist nel 2026: Kane primo. Classifica
Harry Kane guida la classifica dei giocatori più decisivi nei maggiori campionati d'Europa: sommando gol e assist nessuno è meglio dell'attaccante del Bayern in questo 2026. Nella classifica, che tiene conto di tutte le partite giocate tra campionato e coppe, dominano Bayern e Barcellona
- 23 gol
- 5 assist
- in 35 partite
- 11 gol
- 18 assist
- in 30 partite
- 15 gol
- 14 assist
- in 33 partite
- 18 gol
- 11 assist
- in 32 partite
- 14 gol
- 16 assist
- in 36 partite
- 24 gol
- 7 assist
- in 25 partite
- 26 gol
- 5 assist
- in 34 partite
- 23 gol
- 13 assist
- in 31 partite
- 20 gol
- 21 assist
- in 34 partite
- 37 gol
- 6 assist
- in 33 partite