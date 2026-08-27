L'allenatore dell'Atalanta analizza la sfida vinta non senza fatica contro l'Hapoel: "Abbiamo sofferto i primi 15' poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi e credo che abbiamo meritato". Ed ancora: "Se mi aspetto qualcosa dal mercato dopo questa qualificazione? Sì, qualcosina". Scamacca match winner: "Di solito faccio gol belli, quello di stasera è importante"

Uno scoglio non semplice da superare ma Maurizio Sarri commenta con soddisfazione la qualificazione alla League Phase di Conference: "Siamo soddisfatti anche perché eravamo stati sfortunati nel sorteggio perché ai playoff abbiamo pescato uno degli avversari pi pericolosi - dice - Siamo contenti, abbiamo ottenuto la qualificazione dopo una gara contro un buon avversario, sono stati fastidiosi, soprattutto nei primi 15 anche se ci abbiamo messo del nostro con qualche palla persa di troppo o qualche imbucata subita di troppo". Ed ancora: "Poi nella seconda parte del primo tempo la partita si è riequilibrata e nella ripresa abbiamo fatto meglio noi e penso che alla fine abbiamo vinto meritatamente. Entrare in Europa, però, ci dà grande soddisfazione". E sul mercato dice: "Non so chi stiamo trattando, ho piena fiducia nella società, ma un qualcosina mi aspetto..."