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Ludi: "Como-Roma partita stimolante. Nico Paz merita la '10' dell'Argentina dopo Messi"

COMO

Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo del Como ha parlato della sfida contro la Roma: "Vogliamo dimostrare che possiamo essere al loro livello". Sui nazionali: "Vedere Da Cunha titolare con la Francia non è banale, Douvikas è stato protagonista. C'è grande qualità anche di Cesc che sviluppa il loro talento. Scudetto? Parliamo solo di lavoro e crescita". E su Nico Paz: "È un fuoriclasse, deve meritare la '10' dell'Argentina ma penso sia il profilo giusto"

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