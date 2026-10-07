Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo del Como ha parlato della sfida contro la Roma: "Vogliamo dimostrare che possiamo essere al loro livello". Sui nazionali: "Vedere Da Cunha titolare con la Francia non è banale, Douvikas è stato protagonista. C'è grande qualità anche di Cesc che sviluppa il loro talento. Scudetto? Parliamo solo di lavoro e crescita". E su Nico Paz: "È un fuoriclasse, deve meritare la '10' dell'Argentina ma penso sia il profilo giusto"

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 6^ GIORNATA