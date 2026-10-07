Sarà Michael Fabbri a dirigere il big match della 6^ giornata di Serie A tra Como e Roma in programma domenica alle 12.30. Sabato alle 18 c'è Inter-Parma affidata a Bonacina, la direzione di Napoli-Frosinone (sabato alle 20.45 su Sky) spetta invece a Feliciani. Domenica alle 18 su Sky c'è Sassuolo-Milan: arbitra Fourneau. A seguire Cagliari-Juventus, sfida per la quale è stato designato Marcenaro
GENOA-FIORENTINA Sabato 10 ottobre ore 15
- MARESCA
- COLAROSSI-FONTEMURATO
- IV: COLOMBO
- VAR: ABISSO
- AVAR: CAMPLONE
INTER-PARMA ore 18
- BONACINA
- FONTANI-BARONE
- IV: MANGANIELLO
- VAR: PATERNA
- AVAR: MASSIMI
NAPOLI-FROSINONE ore 20.45 (diretta su Sky e in streaming su NOW)
- FELICIANI
- BERTI-PERROTTI
- IV: GUIDA
- VAR: COSSO
- AVAR: GARIGLIO
COMO-ROMA Domenica 11 ottobre ore 12.30
- FABBRI
- IMPERIALE-BACCINI
- IV: SOZZA
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: ABISSO
LAZIO-MONZA ore 15
- COLLU
- BAHRI-MORO
- IV: MARIANI
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: VOLPI
LECCE-BOLOGNA ore 15
- PAIRETTO
- CECCON-SCARPA
- IV: DI BELLO
- VAR: MAZZOLENI
- AVAR: DIONISI
SASSUOLO-MILAN ore 18 (diretta su Sky e in streaming su NOW)
- FOURNEAU
- PALERMO-ROSSI L.
- IV: CHIFFI
- VAR: SANTORO
- AVAR: MERAVIGLIA
CAGLIARI-JUVENTUS ore 20.45
- MARCENARO
- ROSSI C.-LO CICERO
- IV: DOVERI
- VAR: CAMPLONE
- AVAR: MAGGIONI
ATALANTA-VENEZIA Lunedì 12 ottobre ore 18.30
- TREMOLADA
- REGATTIERI-GIUGGIOLI
- IV: AYROLDI
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: PICCININI
TORINO-UDINESE ore 20.45 (diretta su Sky e in streaming su NOW)
- CREZZINI
- CAVALLINA-ZEZZA
- IV: MASSA
- VAR: VOLPI
- AVAR: CAMPLONE