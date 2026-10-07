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Serie A, arbitri della 6^ giornata: Fabbri per Como-Roma, Inter-Parma a Bonacina

Serie A

Sarà Michael Fabbri a dirigere il big match della 6^ giornata di Serie A tra Como e Roma in programma domenica alle 12.30. Sabato alle 18 c'è Inter-Parma affidata a Bonacina, la direzione di Napoli-Frosinone (sabato alle 20.45 su Sky) spetta invece a Feliciani. Domenica alle 18 su Sky c'è Sassuolo-Milan: arbitra Fourneau. A seguire Cagliari-Juventus, sfida per la quale è stato designato Marcenaro

SERIE A, INFORTUNATI E INDISPONIBILI PER LA 6^ GIORNATA

GENOA-FIORENTINA   Sabato 10 ottobre ore 15

  • MARESCA
  • COLAROSSI-FONTEMURATO
  • IV: COLOMBO
  • VAR: ABISSO
  • AVAR: CAMPLONE


INTER-PARMA    ore 18

  • BONACINA
  • FONTANI-BARONE
  • IV: MANGANIELLO
  • VAR: PATERNA
  • AVAR: MASSIMI


NAPOLI-FROSINONE  ore 20.45 (diretta su Sky e in streaming su NOW)

  • FELICIANI
  • BERTI-PERROTTI
  • IV: GUIDA
  • VAR: COSSO
  • AVAR: GARIGLIO


COMO-ROMA    Domenica 11 ottobre ore 12.30

  • FABBRI
  • IMPERIALE-BACCINI
  • IV: SOZZA
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: ABISSO

 

LAZIO-MONZA    ore 15

  • COLLU
  • BAHRI-MORO
  • IV: MARIANI
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: VOLPI


LECCE-BOLOGNA   ore 15

  • PAIRETTO
  • CECCON-SCARPA
  • IV: DI BELLO
  • VAR: MAZZOLENI
  • AVAR: DIONISI


SASSUOLO-MILAN    ore 18 (diretta su Sky e in streaming su NOW)

  • FOURNEAU
  • PALERMO-ROSSI L.
  • IV: CHIFFI
  • VAR: SANTORO
  • AVAR: MERAVIGLIA


CAGLIARI-JUVENTUS    ore 20.45

  • MARCENARO
  • ROSSI C.-LO CICERO
  • IV: DOVERI
  • VAR: CAMPLONE
  • AVAR: MAGGIONI

 

ATALANTA-VENEZIA    Lunedì 12 ottobre ore 18.30

  • TREMOLADA
  • REGATTIERI-GIUGGIOLI
  • IV: AYROLDI
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: PICCININI


TORINO-UDINESE    ore 20.45 (diretta su Sky e in streaming su NOW)

  • CREZZINI
  • CAVALLINA-ZEZZA
  • IV: MASSA
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: CAMPLONE

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