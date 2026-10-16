Il Lugano riesce a ribaltare la Stella Rossa nella prima giornata di Conference League solo grazie ad un rigore all'89'. A conquistare il penalty è un giocatore dal nome di battesimo particolare e molto conosciuto. Si tratta infatti di Beckham David Castro Espinosa. Nessun legame, ovviamente, con lo Spice Boy ex Manchester United, Real Madrid e Milan: si tratta di un divertente caso di omonimia, figlio della grande passione per il Real Madrid del padre del ragazzo. Rguarda l'episodio nel VIDEO che segue