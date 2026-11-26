L'arbitro del match di AFC Champions League Two è stato sostituito dal quarto uomo al termine dell'intervallo, dopo alcune decisioni controverse nel match tra Al Jazira e Gol Gohar. Secondo il club iraniano, sarebbe sceso in campo ubriaco ma lui smentisce e minaccia querele GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Prima un’ammonizione abbastanza strana, comminata un po’ a caso a un giocatore che si trovava ben lontano dalla palla e che nulla aveva a che fare con l’azione per cui il gioco era stato interrotto. Poi quello sguardo un po’ perso, che non è sfuggito alle telecamere e ai telespettatori della sfida tra l’Al Jazira di Abu Dhabi e gli iraniani del Gol Gohar. Siamo in Asia, nella Champions League Two, e al centro dell’attenzione è finito l’arbitro Hanna Hattab, per alcune sue decisioni in campo.

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La sostituzione dell'arbitro Il direttore di gara siriano, dopo l’ammonizione controversa, si è confrontato con il quarto ufficiale e alla fine ha revocato il cartellino giallo per il portiere dell'Al Jazira Destanoglu, che si trovava nella sua area, quando il gioco è stato fermato per un contrasto a centrocampo. Ma poi, dopo l’intervallo, è rimasto negli spogliatoi. Secondo il club iraniano, l’arbitro "non si trovava in condizioni normali", sarebbe stato confuso e con lo sguardo perso nel vuoto, e alla fine. E' stato invitato a non rientrare dalla stessa squadra arbitrale e così a terminare l’incontro è stato il quarto uomo Ammar Abu Alou. L'incontro è finito 1-0 per l'Al Jazira grazie a un gol del brasiliano Talisca.