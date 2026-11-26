AFC Champions League Two, arbitro accusato di essere ubriaco durante partitaIN ASIA
L'arbitro del match di AFC Champions League Two è stato sostituito dal quarto uomo al termine dell'intervallo, dopo alcune decisioni controverse nel match tra Al Jazira e Gol Gohar. Secondo il club iraniano, sarebbe sceso in campo ubriaco ma lui smentisce e minaccia querele
Prima un’ammonizione abbastanza strana, comminata un po’ a caso a un giocatore che si trovava ben lontano dalla palla e che nulla aveva a che fare con l’azione per cui il gioco era stato interrotto. Poi quello sguardo un po’ perso, che non è sfuggito alle telecamere e ai telespettatori della sfida tra l’Al Jazira di Abu Dhabi e gli iraniani del Gol Gohar. Siamo in Asia, nella Champions League Two, e al centro dell’attenzione è finito l’arbitro Hanna Hattab, per alcune sue decisioni in campo.
La sostituzione dell'arbitro
Il direttore di gara siriano, dopo l’ammonizione controversa, si è confrontato con il quarto ufficiale e alla fine ha revocato il cartellino giallo per il portiere dell'Al Jazira Destanoglu, che si trovava nella sua area, quando il gioco è stato fermato per un contrasto a centrocampo. Ma poi, dopo l’intervallo, è rimasto negli spogliatoi. Secondo il club iraniano, l’arbitro "non si trovava in condizioni normali", sarebbe stato confuso e con lo sguardo perso nel vuoto, e alla fine. E' stato invitato a non rientrare dalla stessa squadra arbitrale e così a terminare l’incontro è stato il quarto uomo Ammar Abu Alou. L'incontro è finito 1-0 per l'Al Jazira grazie a un gol del brasiliano Talisca.
L'accusa: "Era ubriaco". La smentita dell'arbitro sui social
In un primo momento alcuni dei presenti hanno ipotizzato che il direttore di gara fosse ubriaco, mentre dall'Arabia Saudita facevano sapere che la confusione sarebbe dovuta a un calo glicemico. Il diretto interessato sul suo account di Facebook ha rivendicato il diritto alla privacy minacciando azioni legali: "Aspetterò la comunicazione ufficiale della Federazione calcistica della Siria e coi miei responsabili sia a livello locale che internazionale prima di fare dichiarazioni ufficiali per chiarire con piena trasparenza fatti e dettagli si ciò che è avvenuto. La mia vita personale non è di dominio pubblico. La mia etica, la mia ragione e la mia religione non tollerano la violazione della privacy delle persone o la diffamazione".