L'Atalanta ha ufficializzato la lista per la League Phase di Conference League. Sono venticinque e non ci sono sorprese: dentro ovviamente anche i nuovi acquisti Rowe, Kristensen, Gaetano e Kessie. I nerazzurri di Sarri esordiranno contro il Pafos il 15 ottobre

CALENDARIO DELL'ATALANTA