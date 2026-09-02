L'Atalanta ha ufficializzato la lista per la League Phase di Conference League. Sono venticinque e non ci sono sorprese: dentro ovviamente anche i nuovi acquisti Rowe, Kristensen, Gaetano e Kessie. I nerazzurri di Sarri esordiranno contro il Pafos il 15 ottobre
PORTIERI
- 29 Marco Carnesecchi
- 57 Marco Sportiello
DIFENSORI
- 77 Davide Zappacosta
- 23 Sead Kolasinac
- 3 Odilon Kossounou
- 16 Raoul Bellanova
- 47 Lorenzo Bernasconi
- 31 Thomas Kristensen
- 42 Giorgio Scalvini
- 4 Isak Hien
CENTROCAMPISTI
- 8 Mario Pasalic
- 19 Franck Kessie
- 99 Eljif Elmas
- 70 Gianluca Gaetano
- 13 Ederson
- 59 Nicola Zalewski
- 10 Lazar Samardzic
- 46 Sergej Levak
ATTACCANTI
- 9 Gianluca Scamacca
- 90 Nikola Krstovic
- 18 Giacomo Raspadori
- 17 Charles De Ketelaere
- 11 Jonathan Rowe
- 7 Kamaldeen Sulemana
- 50 Tommaso De Nipoti