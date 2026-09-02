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Atalanta, la lista Uefa per la Conference League 2026-2027: i giocatori

Conference League

L'Atalanta ha ufficializzato la lista per la League Phase di Conference League. Sono venticinque e non ci sono sorprese: dentro ovviamente anche i nuovi acquisti Rowe, Kristensen, Gaetano e Kessie. I nerazzurri di Sarri esordiranno contro il Pafos il 15 ottobre

CALENDARIO DELL'ATALANTA

PORTIERI

  • 29 Marco Carnesecchi
  • 57 Marco Sportiello

DIFENSORI

  • 77 Davide Zappacosta
  • 23 Sead Kolasinac
  • 3 Odilon Kossounou
  • 16 Raoul Bellanova
  • 47 Lorenzo Bernasconi
  • 31 Thomas Kristensen
  • 42 Giorgio Scalvini
  • 4 Isak Hien

CENTROCAMPISTI

  • 8 Mario Pasalic
  • 19 Franck Kessie
  • 99 Eljif Elmas
  • 70 Gianluca Gaetano
  • 13 Ederson
  • 59 Nicola Zalewski
  • 10 Lazar Samardzic
  • 46 Sergej Levak

ATTACCANTI

  • 9 Gianluca Scamacca
  • 90 Nikola Krstovic
  • 18 Giacomo Raspadori
  • 17 Charles De Ketelaere
  • 11 Jonathan Rowe
  • 7 Kamaldeen Sulemana
  • 50 Tommaso De Nipoti

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