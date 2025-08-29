Missione compiuta per la Fiorentina, che vince anche il playoff di ritorno contro il Polissya e accede alla fase campionato della Conference League 2025/26. Sono 36 le squadre suddivise in 6 fasce: viola iscritti in 1^ e in attesa delle avversarie che saranno svelate nel sorteggio di oggi a Montecarlo. Ecco tutte le qualificate

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE, I SORTEGGI LIVE