Conference League, le 36 squadre qualificate al girone unico e le fasce
Missione compiuta per la Fiorentina, che vince anche il playoff di ritorno contro il Polissya e accede alla fase campionato della Conference League 2025/26. Sono 36 le squadre suddivise in 6 fasce: viola iscritti in 1^ e in attesa delle avversarie che saranno svelate nel sorteggio di oggi a Montecarlo. Ecco tutte le qualificate
- Come nella scorsa edizione (la prima con nuovo format) prevede 36 squadre inserite in un unico girone.
- Le squadre partecipanti saranno divise in 6 fasce da 6 squadre ciascuna: ogni club affronta altrettante avversarie, una per ogni fascia.
- Le fasce sono determinate in base al punteggio nel ranking Uefa
- Ecco quindi la suddivisione in fasce delle squadre qualificate:
- FIORENTINA (Italia)
- AZ ALKMAAR (Olanda)
- SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)
- SLOVAN BRATISLAVA (Slovacchia)
- RAPID VIENNA (Austria)
- LEGIA VARSAVIA (Polonia)
- SPARTA PRAGA (Repubblica Ceca)
- DINAMO KIEV (Ucraina)
- CRYSTAL PALACE (Inghilterra)
- LECH POZNAN (Polonia)
- RAYO VALLECANO (Spagna)
- SHAMROCK ROVERS (Irlanda)
- OMONIA NICOSIA (Cipro)
- MAINZ (Germania)
- STRASBURGO (Francia)
- JAGIELLONIA (Polonia)
- CELJE (Slovenia)
- RIJEKA (Croazia)
- ZRINJSKI MOSTAR (Bosnia)
- LINCOLN RED IMPS (Gibilterra)
- KUPS (Finlandia)
- AEK ATENE (Grecia)
- ABERDEEN (Scozia)
- DRITA (Kosovo)
- BREIDABLIK (Islanda)
- SIGMA OLOMUC (Repubblica Ceca)
- SAMSUNSPOR (Turchia)
- RAKOW (Polonia)
- AEK LARNACA (Cipro)
- SHKENDIJA (Albania)
- HACKEN (Svezia)
- LOSANNA (Svizzera)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA (Romania)
- HAMRUN SPARTANS (Malta)
- NOAH (Armenia)
- SHELBOURNE (Irlanda)
- 1^ giornata: 2 ottobre 2025
- 2^ giornata: 23 ottobre 2025
- 3^ giornata: 6 novembre 2025
- 4^ giornata: 27 novembre 2025
- 5^ giornata: 11 dicembre 2025
- 6^ giornata: 18 dicembre 2025
- Playoff: 19 e 26 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)