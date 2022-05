8/14

L'ALLENATORE: ARNE SLOT



43 anni, olandese, ex centrocampista, Slot è alla sua prima stagione sulla panchina del Feyenoord, dopo l'anno all'AZ Alkmaar (2019-20) con cui si era messo in luce: al momento della sospensione del campionato per l'emergenza Covid, infatti, la sua squadra era in vetta all'Eredivisie a pari punti con l'Ajax, con Dessers (che oggi allena al Feyenoord) capocannoniere del torneo (15 gol in 25 giornate). Stagione interrotta e cancellata, in quella seguente è arrivato per lui l'esonero, fino alla chiamata del Feyenoord