A meno di un mese dall'inizio dei Giochi Invernali, il sito specializzato Footy Headlines ha anticipato la quarta divisa dell'Inter dedicata a Milano-Cortina 2026. Originale il design in 'color block' con l'accostamento di nero, blu e arancione. L'altra novità sono lo stemma dal bordo ispirato alla corona d'alloro e un logo diverso dal solito...

