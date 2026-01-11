Inter, ecco la quarta maglia dedicata a Milano-Cortina. L'anticipazione: FOTO
A meno di un mese dall'inizio dei Giochi Invernali, il sito specializzato Footy Headlines ha anticipato la quarta divisa dell'Inter dedicata a Milano-Cortina 2026. Originale il design in 'color block' con l'accostamento di nero, blu e arancione. L'altra novità sono lo stemma dal bordo ispirato alla corona d'alloro e un logo diverso dal solito...
- L'indiscrezione è di Footy Headlines, sito specializzato in maglie che ha anticipato quella che dovrebbe essere la quarta divisa 2025/26 dei nerazzurri. Una casacca dedicata ai Giochi Invernali in programma dal prossimo 6 al 22 febbraio
- Ovvero la tecnica che consiste nell'accostare blocchi di colori pieni e spesso contrastanti per creare un forte impatto visivo. E la scelta dei colori non poteva fare e meno del nero e del blu, ma non solo...
- Presente anche l'arancione, distribuito sui lati della maglia e scelto anche per colorare i loghi degli sponsor
- Il 'color block' che ha sostituito la fantasia all-over non è però l'unica novità sorprendente nella quarta maglia stagionale dell'Inter
- Un bordo speciale a 'incorniciare' il logo dell'Inter, probabilmente ispirato proprio a una corona d'alloro.
- E per quanto riguarda il logo tecnico, non c'è il classico 'Swoosh' di Nike...
- Riportata all'interno del colletto, ovvero la serie Nike 'All Conditions Gear' che spiega il logo 'ACG'.
- Come spiega Footy Headlines, la divisa sarà disponibile da questo gennaio