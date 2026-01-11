 Inter, la quarta maglia per Milano-Cortina 2026: le foto | Sky Sport
Inter, ecco la quarta maglia dedicata a Milano-Cortina. L'anticipazione: FOTO

A meno di un mese dall'inizio dei Giochi Invernali, il sito specializzato Footy Headlines ha anticipato la quarta divisa dell'Inter dedicata a Milano-Cortina 2026. Originale il design in 'color block' con l'accostamento di nero, blu e arancione. L'altra novità sono lo stemma dal bordo ispirato alla corona d'alloro e un logo diverso dal solito...

