Ci sono anche i due nuovi acquisti Soriano e Sansone tra i convocati del Bologna che sabato sera al Dall'Ara affronterà la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. "Ringrazio la società per avermi messo a disposizione due giocatori di grande qualità come Sansone e Soriano. Stanno entrambi bene e sono pronti a scendere in campo. Soriano sarà titolare, è la mezzala che cercavo e si adatta perfettamente al nostro modulo. Sansone nell'ultimo periodo ha giocato meno partite, devo ancora decidere se impiegarlo dal primo minuto o inserirlo a gara in corso", le parole di Pippo Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia del match di Tim Cup.

"Con me gioca chi sta meglio, le gerarchie non esistono"

Una gara sicuramente difficilissima vista la forza della Juventus, ma l'allenatore del Bologna crede eccome nell'impresa: "Non partiamo sconfitti, in una partita secca può succedere di tutto. Ci siamo guadagnati la possibilità di giocare contro la Juventus, una delle migliori squadre d'Europa", le parole di Pippo Inzaghi. Che ha poi aggiunto: "Dzemaili, Nehuen Paz, Nagy e Santander non saranno della partita. Destro potrebbe giocare vista l'assenza di Santander, ma anche gli altri hanno possibilità di scendere in campo. Sabato contro i bianconeri andrà in campo la formazione migliore. Con me gioca chi sta meglio, le gerarchie non esistono. Ci siamo presi le nostre responsabilità, sappiamo bene che per uscire da questa situazione dobbiamo dare tutti qualcosa in più".

"Spinazzola ci piace. Società sta facendo di tutto per accontarmi"

Chiusura finale dedicata al mercato, con il Bologna che continua a lavorare per rinforzare ulteriormente la rosa rossoblù: "Se arriveranno rinforzi, saranno solo giocatori capaci di migliorare la rosa. Spinazzola ci piace. La società sta facendo di tutto per accontentarmi e di questo sono molto contento", ha concluso Pippo Inzaghi.