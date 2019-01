Prosegue a ritmo di post social nel segno dell'autoironia la marcia di avvicinamento dell'Entella alla sfida di ottavi di Coppa Italia contro la Roma. Una partita decisamente proibitiva per il piccolo club ligure che attualmente milita in serie C, ma anche la migliore occasione possibile per attirare su di sé l'attenzione dei media e ritagliarsi qualche ora di celebrità. O meglio, qualche giorno. Ecco l'idea: accompagnare i followers dei propri canali social con un countdown tutto speciale, a ritmo di post divertenti e particolari nei quali provare a paragonare l'incomparabile, ovvero la storia così diversa di due club agli antipodi come Roma ed Entella.

E allora ecco che, nel giorno che precede il grande evento dell'Olimpico, i media managers del club ligure sono arrivati forse al paragone più ardito di tutta la collezione. Dopo il numero di abitanti di Roma e Chiavari (2.873 milioni contro 27.429), dopo l'incredibile differenza tra i gol segnati da Totti nella Roma e quelli di tutto l'Entella in B (308-183), dopo il paragone tra le diverse capienze degli impianti di gioco (72.698 vs 5.535) e delle presenze in serie A degli attuali giocatori delle due squadre (2481 vs 89), ecco quella, decisamente più folkloristica, sulla differenza tra due tifosi speciali, venuta fuori nel corso di due celebrazioni. "A ciascuno i suoi tifosi. Per festeggiare lo scudetto della Roma si spogliò la mitica Ferilli, e chi se la dimentica. L'Entella, invece, in occasione della promozione in serie B, ebbe in regalo un DJ set bollente del suo più affezionato meccanico, un mito anche lui!"