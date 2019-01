TORINO-FIORENTINA 0-2

87' e 90'+2 Chiesa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (73' Lyanco), Djidji; De Silvestri, Baselli (78' Lukic), Rincon, Meite, Aina (89' Berenguer); Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi (89' Dabo), Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel (64' Simeone), Mirallas (52' Gerson). Allenatore: Pioli

Ammoniti: Benassi (F), Milenkovic (F), Veretout (F), Pezzella (F), Ola Aina (T)

Chiesa prende il Toro per le corna. Due gol nel finale in una partita noiosa nel primo tempo che negli ultimi minuti ha però regalato spettacolo, tra gol annullati, VAR, gol regolari e colpi di scena. È successo tutto dall'80' in poi. Prima una rete annullata a De Silvestri (per un fuorigioco che inizialmente sembrava netto) e poi il gol di Chiesa che capovolge il mondo, dopo che tutto il Toro aveva atteso per quasi quattro minuti il responso della tecnologia cullando il sogno di un gol nel finale. Alla fine la rete decisiva è però sul fronte opposto, a punire un Toro che ha creato più occasioni nei 90’ e giocato meglio dei viola la ripresa. La beffa è col contropiede guidato perfettamente da Simeone che dopo 40 metri di corsa manca solo il gol, poi corretto dal tap-in proprio di Chiesa. In pieno recupero poi il raddoppio (prima doppietta in viola per lui), ancora col giallo: sempre Chiesa soffia il pallone a Lyanco e fredda Sirigu. Abisso annulla ma poi il VAR conferma.

Pronti e via la partita nel primo tempo non ha molto da dire. Vince la noia e la Fiorentina crea qualcosa di più: pericolosi Veretout e Mirallas, più una volta Muriel che parte dal 1’ ma non stupisce (e poi viene sostituto da Simeone dopo un’ora con la mossa decisiva di Pioli). Nelle scelte di formazione Mazzarri e lo stesso Pioli (salvo Muriel) non sorprendono, mandando in campo i propri titolari come farebbero in campionato. Nella ripresa chi gioca meglio è invece il Toro, più aggressivo e pericoloso tre volte nei primi tre minuti con Iago Falque e Belotti da sviluppi di un corner. Anche De Silvestri si avvicinerà alla rete di testa prima del gol annullato al 79’ e del turbinio di emozioni finale. Al 98’, e dopo oltre cento minuti di partita, finisce così 0-2. Ora per i viola una tra Roma ed Entella.