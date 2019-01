Coppa Italia, il tabellone dei quarti di finale

Nessuna sorpresa, passano tutte le big e i quarti saranno così ancora più intensi. Dopo l’ultima sfida dell’Olimpico tra Roma ed Entella si è completato il quadro delle migliori otto che si contenderanno il trofeo. Le partite dei quarti si svolgeranno, come nei precedenti turni, a gara unica, con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità. Saranno infatti soltanto le semifinali a prevedere una doppia sfida andata più ritorno. Le squadre qualificate, tutte di Serie A, si sfideranno a fine gennaio. Nella parte sinistra del tabellone si parte con Milan e Napoli, che hanno rispettivamente eliminato la Samp (ai supplementari) e il Sassuolo. La vincente in semifinale incrocerà una tra Inter e Lazio. Nerazzurri e biancocelesti hanno avuto entrambe vita facile sbarazzandosi di due squadre di serie inferiori come Benevento (in B, 6-2 per l’Inter) e Novara (in C, 4-1 per la Lazio). Nella parte destra, invece, dopo il successo della Roma sull’Entella (altra outsider di C) per 4-0, la squadra di Di Francesco se la vedrà contro la Fiorentina di Pioli, che ha a sua volta eliminato il Torino grazie a una doppietta di Chiesa nel finale di partita. Chi vince incrocerà una tra Juve e Atalanta, riedizione della semifinale dello scorso anno. I bianconeri hanno battuto agli ottavi 2-0 il Bologna, stesso risultato con cui i bergamaschi hanno sconfitto il Cagliari in Sardegna.

Il tabellone dei quarti di finale

Milan-Napoli

Inter-Lazio

Fiorentina-Roma

Atalanta-Juventus