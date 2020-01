Napoli-Lazio, le probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia

Il Napoli alla ricerca di un successo per proseguire il cammino nella competizione e per provare a mettere fine alla crisi di risultati, la Lazio per difendere il trofeo conquistato nella finale contro l’Atalanta nella scorsa edizione. Gara tutta da vivere quella in programma martedì sera allo stadio San Paolo di Napoli (fischio d’inizio alle ore 20.45) che aprirà il programma dei quarti di finale della competizione.

La probabile formazione del Napoli

Gattuso non recupero nessuno degli acciaccati, perde anche Allan – non convocato per un risentimento all’anca – e Younes, out a causa di un trauma contusivo rimediato in allenamento. Non ci saranno inoltre Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Gattuso intenzionato a proseguire ancora con il 4-3-3: in porta dovrebbe esserci Ospina, a centrocampo Demme – uno dei nuovi acquisti del mercato di gennaio – mentre in attacco spazio al tridente composto da Lozano, Milik e Insigne. Dovrebbe partire dalla panchina, almeno inizialmente, Lobotka.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

La probabile formazione della Lazio

La Lazio arriva al match in un momento di forma straordinario come conferma la striscia record di 11 successi consecutivi in Serie A che hanno portato la formazione al terzo posto in classifica a -6 dalla Juve e a -2 dall’Inter ma con una gara in meno rispetto alle concorrenti. Per la gara di Coppa Italia Simone Inzaghi potrebbe far riposare qualche titolare: non ci saranno sicuramente Luis Alberto, Marusic e Lukaku rimasti a Roma. In difesa ancora spazio ad Acerbi, a centrocampo ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in attacco confermata la coppia Caicedo-Immobile. Il dubbio per Inzaghi riguarda la fascia sinistra, con Jony leggermente favorito su Lulic.

LAZIO (3-5-2), la probabile formazione: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.