Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quarti di Coppa Italia

All'indomani di Napoli-Lazio la Coppa Italia riserva un'altra grande sfida: la Juve di Maurizio Sarri ospita la Roma, reduce dal successo in campionato sul Genoa. Le due squadre si sono incrociate lo scorso 12 gennaio, meno di dieci giorni fa, nella 19^ giornata di Serie A. In quell'occasione, all'Olimpico, i bianconeri si imposero grazie a una partenza sprint (due gol nei primi 10' di gioco, con Demiral e Ronaldo). Un rigore trasformato da Perotti fissò il risultato sull'1-2. In questa sfida secca ci si gioca il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

Juve, si rivede Bentancur

Ci saranno cambiamenti rispetto all'XI di partenza che ha battuto il Parma ma non grandi stravolgimenti. Alex Sandro non sarà tra i convocati per la botta al costato che lo ha costretto a uscire al 21' (escluse fratture costali). Al suo posto giocherà Danilo. Cuadrado, che non ha partecipato alla sessione di allenamento del lunedì a causa di una leggera forma influenzale, dovrebbe essere recuperato. In porta contiamo di vedere Buffon, mentre a centrocampo torna in una partita ufficiale Bentancur, che ha saltato le ultime tre gare di campionato per la squalifica rimediata in Supercoppa Italiana. Ci sarà anche Rabiot, che ha scalato le gerarchie approfittando proprio della squalifica di Bentancur. A Bernardeschi, al centro di voci di mercato che lo vedono protagonista di uno scambio col Barça (Rakitic) dovrebbe essere preferito Douglas Costa. Ipotizziamo un tridente composto dal brasiliano, il Pipita e CR7.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Roma, Dzeko squalificato

Fonseca può tornare a schierare Florenzi e Kolarov, che hanno saltato la trasferta di Genova per squalifica. Dovrebbero essere confermati i centrali di difesa, ma nel caso è disponibile anche Fazio. Ancora out Perotti, che ha saltato la sfida col Genoa e deve ancora recuperare. Figura invece tra i convocati il giovanissimo brasiliano Estrella, promosso dalla squalifica di Dzeko che con tutta probabilità lascerà in eredità una maglia da titolare per Kalinic.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca