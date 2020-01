Coppa Italia, Fonseca prima di Juve-Roma: "Noi sempre battuti a Torino? Invertiremo rotta"

Juve-Roma non sarà mai una partita come le altre. Anche se in palio c’è ‘solo’ la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, anche se le due squadre non sono dirette rivali in campionato e i risultati degli ultimi anni, impietosi nei confronti dei giallorossi ogni qual volta si è giocato a Torino, lasciano presagire un esito già scritto. Troppo sentita la perenne rivalità tra bianconeri e giallorossi, chiamati a battere la squadra di Sarri sul terreno nemico per cambiare quel trend che sinora li ha visti sempre sconfitti ogni qual volta sono scesi sul prato dell’Allianz Stadium. Ma Fonseca, che non avrà Dzeko squalificato e dovrà rinunciare anche a Perotti, Pastore, Mkhitarian e ovviamente Zaniolo per infortunio, sembra comunque fiducioso, come ha fatto capire ai microfoni di Roma Tv: “Per me quello che è successo in passato non conta, l’importante è giocare la prossima partita con ambizione, voglia di vincere e fiducia per riuscire a invertire la tendenza degli ultimi anni. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una grandissima squadra in un buon momento, ma siamo coscienti anche del fatto che possiamo metterli in difficoltà e anche batterli. La partita che abbiamo giocato pochi giorni fa (quella vinta all’Olimpico dalla Juve per 2-1, ndr) può aiutare sia noi che la Juventus, soprattutto per capire le cose che abbiamo sbagliato e che non dobbiamo ripetere. Ad esempio non possiamo permetterci di entrare in campo con lo stesso atteggiamento del primo tempo di quella partita, dobbiamo essere più simili alla squadra che ho visto nel secondo tempo di quella partita”.