Juve-Roma di Coppa Italia, Sarri LIVE: "Ronaldo può giocare, Alex Sandro da valutare"

Ci sarà turnover per Ronaldo? Sei preoccupato che stia andando bene adesso e non nei mesi della Champions?

"Spero che al bene non ci sia mai fine. Voglio pensare che la mia squadra abbia sempre margini di miglioramento. Valuteremo domani mattina la sua presenza, può fare tre partite in una settimana. Non lo vedo come un problema. Bisogna vedere le sue condizioni. Nell'ultima partita aveva qualche linea di febbre, in questo momento penso che possa giocare, vedrò domani mattina se ha recuperato completamente"