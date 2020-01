1/31

Ricezione, ingresso in area, diagonale mancino e… gol. Come spesso gli capita. CR7 continua il suo momento magico iniziato lo scorso primo dicembre, data (contro il Sassuolo) del primo di sette partite consecutive in gol in campionato. In mezzo si è inserita anche la rete in Champions al Bayer Leverkusen e quella, recentissima, contro la Roma. Solo nella Supercoppa contro la Lazio il portoghese non ha trovato la via della rete.

LA JUVE VOLA IN SEMIFINALE: ROMA KO 3-1