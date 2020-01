8/18

CIRO IMMOBILE (Lazio): 23 gol in 19 partite - Record su record per super Ciro, che sta viaggiando ad una media superiore a quella dell'Higuain dei 36 centri in campionato. Per lui momentaneo primato anche nella Scarpa d'Oro.



Sono dunque questi i magnifici sette della classifica marcatori attuale. Come detto, non si vedevano così tanti bomber in doppia cifra dal 2005-06, quando la conta arrivava fino a dieci! Vediamoli tutti

SUPER IMMOBILE, È SECONDO SOLO A LEO MESSI