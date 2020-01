Quarti Coppa Italia: calendario, tabellone e orari delle partite

Coppa Italia che entra sempre più nel vivo. Se Napoli e Juventus sono già certe del loro posto in semifinale, mancano ancora due squadre per andare a completare il tabellone delle magnifiche 4 che si giocheranno il trofeo. Dopo l'eliminazione delle due squadre di Roma da parte delle formazioni di Gattuso e Sarri, è tempo per le altre due gare secche in programma. Martedì 28 gennaio alle ore 20.45 toccherà al Milan ospitare un Torino desideroso di riscatto, dopo la pesante sconfitta in campionato contro l'Atalanta. A chiudere il programma dei quarti di finale sarà ancora una gara disputata allo stadio Giuseppe Meazza: saranno infatti Inter e Fiorentina ad affrontarsi mercoledì 29 gennaio, sempre alle ore 20.45.

Il programma dei quarti

Napoli-Lazio 1-0

Juventus-Roma 3-1

Milan-Torino, martedì 28 gennaio ore 20.45

Inter-Fiorentina, mercoledì 29 gennaio ore 20.45

Il tabellone di Coppa Italia