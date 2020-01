Il centrocampista oramai ex Tottenham è atteso in Italia nelle prossime ore: dopo i test medici sarà nella sede dell'Inter per la firma del contratto. Operazione da 20 milioni con un ingaggio di 8 milioni più 2 di bonus

hristian Eriksen è atteso nella mattinata di lunedì a Milano per le visite mediche con l'Inter. Il centrocampista ormai ex Tottenham dopo aver ricevuto l'idoneità sportiva al Coni e aver svolto i test medici con il club nerazzurro, sarà nella sede del club per firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Un'operazione da 20 milioni di euro con un ingaggio per il giocatore di 8 milioni più 2 di bonus. E' il terzo acquisto per l'Inter in questa finestra di mercato dopo quelli già ufficializzati di Ashley Young, che ha debuttato contro il Cagliari, e Victor Moses.