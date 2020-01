Il futuro di Suso potrebbe essere un ritorno in Spagna. Milan e Siviglia infatti stanno trattando il trasferimento dell’esterno. La formula dell’operazione sarebbe un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligatorio al verificarsi da determinate condizioni. L’accordo non è stato ancora raggiunto, ma le parti sono a lavoro per trovare un punto d’incontro per il buon esito dell’operazione.

La carriera di Suso

Suso ha cominciato il suo percorso nei professionisti con la maglia del Liverpool, con cui ha esordito in prima squadra nel 2012. Quindi ha giocato una stagione in prestito all'Almeria, poi il suo ritorno ai Reds è stato condizionato da un grave infortunio che ne ha limitato l'impiego. Quindi è stato acquistato dal Milan nel 2015, ma dopo un utilizzo ridotto ha giocato una stagione in prestito al Genoa. Nel 2016 è rientrato con i rossoneri, di cui è diventato uno dei calciatori più importanti dell'ultimo periodo.