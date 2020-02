Coppa Italia: calendario, tabellone e orari delle semifinali

Campionato avvincente più che mai, con l'Inter che ha agganciato la Juventus in vetta alla classifica e la Lazio a inseguire a un solo punto. Serie A in stand-by per qualche giorno, la Coppa Italia si prende la scena durante la settimana per le gare d'andata delle semifinali. Doppio appuntamento a San Siro tra il 12 e il 13 febbraio. Nella serata di sabato il Napoli farà visita all'Inter, mentre il giorno successivo ci sarà Milan-Juventus. Le sfide di ritorno si giocheranno, a campi invertiti, tra il 4 e il 5 marzo.

Il programma delle semifinali

Gare d'andata

Mercoledì 12 febbraio 2020

Inter-Napoli (ore 20.45)

Giovedì 13 febbraio 2020

Milan-Juventus (ore 20.45)

Gare di ritorno

Mercoledì 4 marzo 2020

Juventus-Milan (ore 20.45)



Giovedì 5 marzo 2020

Napoli-Inter (ore 20.45)