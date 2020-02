Calendario Serie A, lotta scudetto: le partite di Juve, Inter e Lazio

Tre squadre racchiuse in un solo punto al vertice della classifica dopo 23 giornate di campionato: Inter e Juventus prime a 54 punti, Lazio subito dietro staccata di una sola lunghezza. Una corsa scudetto incerta come non si vedeva da anni in Italia: era infatti dalla stagione 2001/2002 che le prime tre della classifica non erano separate da un margine così ridotto dopo almeno 23 giornate di Serie A (Roma e Inter a 56 punti, Juventus a 55 dopo la 27^ giornata di quel campionato). Un ricorso storico che sorride ad Antonio Conte, ma non all’Inter: i nerazzurri, infatti, persero lo scudetto proprio all’ultima giornata all’Olimpico (vittoria biancoceleste per 4-2, era il 5 maggio 2002) a favore della Juventus dove all’epoca giocava l’attuale allenatore dell’Inter (che concluse terza alle spalle anche della Roma). Incroci, scontri diretti, le gare di Coppa Italia e gli impegni europei per Inter (Europa League) e Juventus (Champions League) – la Lazio invece è stata eliminata alla fase a gironi da questa edizione di Europa League – ecco perché le prossime settimane potrebbero risultare già importantissime per le squadre impegnate nella corsa al titolo.

Sei giornate e due scontri diretti, poi la sosta

Sei giornate ancora di campionato prima della pausa per gli impegni della Nazionale che vedrà il nostro campionato fermarsi nel weekend del 28/29 marzo, per poi riprendere il 4/5 aprile. Alla 24^ giornata ci sarà lo scontro diretto tra Lazio e Inter all’Olimpico, mentre alla 26^ giornata la Juventus ospiterà i nerazzurri allo Stadium.

24^ giornata

Juventus-Brescia

Lazio-Inter

25^ giornata

Spal-Juventus

Genoa-Lazio

Inter-Sampdoria

26^ giornata

Lazio-Bologna

Juventus-Inter

27^ giornata

Atalanta-Lazio

Inter-Sassuolo

Bologna-Juventus

28^ giornata

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Parma-Inter

29^ giornata

Torino-Lazio

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Dalla 30^ alla 38^ giornata: il calendario dopo la sosta

30^ giornata

Juventus-Torino

Inter-Bologna

Lazio-Milan

31^ giornata

Hellas Verona-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

32^ giornata

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

33^ giornata

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Udinese-Lazio

34^ giornata

Juventus-Lazio

Roma-Inter

35^ giornata

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Udinese-Juventus

36^ giornata

Hellas Verona-Lazio

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

37^ giornata

Cagliari-Juventus

Lazio-Brescia

Inter-Napoli

38^ giornata

Atalanta-Inter

Napoli-Lazio

Juventus-Roma