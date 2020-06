Venerdì 12 giugno, una data da cerchiare in rosso per Juventus e Milan ma non solo. Con la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma all’Allianz Stadium ripartirà ufficialmente anche il calcio italiano, fermo da mesi per via dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il Paese. Una sfida tutta da vivere quella tra la squadra di Sarri e i rossoneri che metterà in palio l’accesso alla finale della competizione in programma il prossimo 17 giugno a Roma. La gara d’andata, giocata lo scorso 13 febbraio a San Siro, è terminata con il risultato di 1-1 con le reti di Rebic e di Cristiano Ronaldo su rigore nel recupero. Adesso, a distanza di mesi – la partita si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 marzo – riecco nuovamente Juventus e Milan una contro l’altra.

La probabile formazione della Juve: Pjanic in dubbio

Idee abbastanza chiare nella mente di Sarri in vista dell’undici da mandare in campo venerdì sera. In porta spazio a Gigi Buffon – portiere di Coppa –, difesa a quattro con Cuadrado nel ruolo di terzino destro, Alex Sandro sulla corsia opposta e la coppia centrale composta da De Ligt e Bonucci, con Chiellini che andrà in panchina per preservarlo in vista del campionato (è reduce da un lunghissimo stop causa rottura del crociato). A centrocampo le due certezze si chiamano Matuidi e Bentancur, uno dei più in forma e l'uomo attorno al quale Sarri potrebbe costuire la squadra del futuro, considerate anche le voci di mercato che riguardano Pjanic e una sua possibile partenza per Barcellona. Proprio la presenza del bosniaco è l'unico vero interrogativo della vigilia bianconera. Prima della sosta per il coronavirus l'ex Roma aveva sbagliato qualche partita di troppo ed era sembrato uno dei giocatori in maggiore difficoltà. Ai nostri microfoni l'allenatore della Juventus ha detto di averlo trovato molto meglio rispetto a come l'aveva lasciato, ma crediamo che alla fine il bosniaco non verrà schierato e al suo posto ci sarà Khedira sul centrodestra. In avanti, invece, nessun dubbio. Higuain è alle prese con un fastidio muscolare rimeditato nei primi giorni di allenamento, mentre è dato in grande forma Douglas Costa: il brasiliano giocherà sulla destra, con Ronaldo dall'altra parte e Paulo Dybala come attaccante centrale.

Juventus (4-3-3), la probabile formazione: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.