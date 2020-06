Il Napoli raggiunge la Juve in finale di Coppa Italia: al San Paolo contro l'Inter finisce 1-1 (0-1 l'andata a San Siro), con Mertens che risponde al gol in avvio di Eriksen diventando il miglior marcatore della storia degli azzurri a quota 122. Mercoledì 17 a Roma la sfida per il titolo contro i bianconeri. Rivivi il meglio della partita

LE FOTO PIU' BELLE DEL SAN PAOLO - MERTENS, IL RECORD