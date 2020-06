Sarri: "Rabbia e fame da questa delusione"

Maurizio Sarri commenta, in conferenza stampa, la sconfitta subita contro il Napoli ai rigori: "Dispiace perdere così, anche in Inghilterra ho vosto una coppa sfumare all'ultimo rigore. Ma la squadra non è sgonfia"

“A livello di determinazione noi c'eravamo, anche a livello di concentrazione - ha commentato Maurizio Sarri nella sala stampa dell'Olimpico -. Questi giocatori sono abituati a risolvere da soli le situazioni e, in questo periodo di scarsa brillantezza, non ci riescono. In Inghilterra ho lasciato la coppa all'ultimo rigore, non è bello e mi dispiace perdere una finale ai rigori: mi dispiace per la società e per i ragazzi. Spero di trasformare in rabbia e fame questa delusione. La Juve produce gioco, non mi è sembrata sgonfia".